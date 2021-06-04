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10:36 (мск), источник: Life.ru

Адвокат рассказал, как вернуть украденные с карты деньги

Если вы сами передавали кому-то ПИН-коды или пароли, то требовать деньги с банка бесполезно — придётся обращаться в правоохранительные органы.

Источник: stevepb/СС0

Если ваши деньги украли с банковского счёта — их обязан возместить банк, неважно дебетовая это или кредитная карта, рассказал старший партнёр адвокатского бюро «Система защиты» Алексей Семёнов. Основанием служит договор, согласно которому финансовая организация взяла на себя ответственность сохранить ваши средства.

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«Для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счёте банк устанавливает правила идентификации лица, которое вправе распоряжаться денежными средствами на карте (номер карты, ПИН-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка», — пояснил адвокат в беседе с агентством «Прайм».

Как только заметите снятие денежных средств, срочно звоните в банк и сообщайте о незаконной трансакции, советует эксперт. Обычно за этим следует предложение о блокировке и перевыпуске карты — соглашайтесь, иного варианта нет. Финансовая организация может отказать в возмещении похищенных средств только в случае, если докажет, что данные вы передавали третьим лицам сами. В этом случае придётся обращаться в правоохранительные органы самостоятельно.

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