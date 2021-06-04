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10:50 (мск), источник: Ura.ru

ПФР изменил сроки выплат пенсий в июне

Некоторым россиянам выплатят июньскую пенсию заранее. Это коснется жителей регионов, где почта и банки не будут работать в праздничные и выходные дни — 12, 13 и 14 июня. Об этом предупредили в Пенсионном фонде РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В каждом регионе свои особенности досрочной выплаты пенсий, поскольку учитывается график работы местных почтовых отделений и банков», — передает информацию «Российская газета».

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Отмечается, что с банками у ПФР заключено соглашение о досрочной выплате пенсий перед праздниками. В нем также предусмотрено, что в остальные дни график выплат должен оставаться неизменным. Ведомство ежемесячно перечисляет кредитным организациям финансирование с учетом праздничных дней. Например, за период с 5 по 12 число деньги пришли еще 4 июня. На выплаты, которые граждане получают с 13 по 19 число, деньги придут 11 июня.

Отмечается, что изменения в графике доставки пенсий должны быть опубликованы на сайтах региональных ПФР. Так, жители Краснодара выплаты за 12 число получат раньше на день, для пенсий за 13 и 14 число сроки доставки останутся прежними. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выплаты за 12 число — 10 июня.

Ранее в ПФР раскрыли, что до 1 июня некоторые социальные выплаты назначаются по упрощенному порядку. С начала лета вернется прежний порядок, дополняет «Царьград».

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