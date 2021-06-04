06:30 (мск), источник: ТАСС
Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
Последний день 2022 года будет выходным.
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«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <…> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.
Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.