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06:30 (мск), источник: ТАСС

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

Последний день 2022 года будет выходным.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <…> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.

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