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11:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Жителей России предупредили о риске лишиться детских выплат

В России некоторые семьи могут остаться без выплат на детей. Причиной тому — новый порядок получения пособий, который претерпел изменения в 2021 году. Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Источник: Reuters

Он напомнил, что ранее ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от трех до семи лет включительно были положены малообеспеченным семьям, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе.

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Теперь же после внесения изменений выплаты стали более адресными. Для их получения учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи — недвижимость и земельные участки, а также автомобили и банковские вклады.

«Кроме этого, было введено правило “нулевого дохода”. Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — пояснил в интервью «Прайм» эксперт.

Ранее до внесения изменений в порядок получения данных выплат пособия получали в том числе и семьи, имеющие «серый доход», а также семьи, где родители сознательно не хотели работать и обеспечивать своих детей, желая жить исключительно на «детские» пособия.

Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона.
Иван Денисов
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова

Как сообщало ИА REGNUM, порядок назначения выплат семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет в России изменился с апреля 2021 года. Теперь процедура стала более адресной. Новые правила позволят отделить истинно нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадает в категорию бедных.

Так, при определении уровня доходов будут учитываться не только прямые доходы, но и недвижимое и движимое имущество, в том числе дачи, гаражи, мотоциклы, трактора и лодки, а также пенсии, стипендии, алименты, доходы самозанятых и от предпринимательской деятельности, а также сбережения в банковских вкладах.

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