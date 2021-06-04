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10:26 (мск), источник: Ведомости

Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сделало критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части при исследовании вакцины «Спутник V». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

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Источник: РИА "Новости"

«Время регистрации (вакцины “Спутник V” в ЕС. — Ведомости) зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — сказал Дмитриев.

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Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы. Он рассказал, что представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

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