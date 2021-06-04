Глава РФПИ рассказал об исследовании «Спутника V» в ЕС

«Время регистрации (вакцины “Спутник V” в ЕС. — Ведомости) зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован», — сказал Дмитриев.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы. Он рассказал, что представители организаций приезжали в Россию и проинспектировали производственные площадки вакцин и результаты клинических исследований.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.