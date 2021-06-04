12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оптическая иллюзия с обезьяной попала в топ фотографий 2021 года
И это не единственный визуальный трюк на снимках победителей.
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Престижный фотоконкурс Nature TTL Photographer of the Year выбрал лучшие снимки 2021 года в 9 номинациях.
Фотография висящего на дереве орангутанга получила первое место в категории «Поведение животных», а также получила главный приз конкурса. Фотограф Томас Виджаян сделал уникальный кадр на Борнео. Он забрался на стоящее в воде дерево и ждал несколько часов, пока один из орангутангов не решился к нему залезть. За счет отражения в воде кажется, что обезьяна висит вниз головой.
В категории для молодых фотографов победил снимок сапсана, охотящегося на скворцов во время мурмурации.
В других категориях победили снимки мышей, термитов, живущих рядом с людьми ласточек и другие. Среди призеров есть еще одна оптическая иллюзия. В категории «Ночное небо» победил снимок удивительной скалы в Норвегии, которую фотограф Айван Педретти снял на пляже Уттаклейв. Скала выглядит как гигантский глаз, над которым блестит северное сияние.
Всего на конкурс прислали более 8 тысяч фотографий со всего мира.
Анна Лысенко
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