Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 июняОткрытие Третьяковской галереи, начало Брусиловского прорыва, первое вручение Пулитцеровской премии и другие события
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
10Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток
12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с обезьяной попала в топ фотографий 2021 года

И это не единственный визуальный трюк на снимках победителей.

51
фотография
51
фотография
51
фотография

Престижный фотоконкурс Nature TTL Photographer of the Year выбрал лучшие снимки 2021 года в 9 номинациях.

Читайте также
Выбраны самые захватывающие снимки Земли, сделанные из космоса

Фотография висящего на дереве орангутанга получила первое место в категории «Поведение животных», а также получила главный приз конкурса. Фотограф Томас Виджаян сделал уникальный кадр на Борнео. Он забрался на стоящее в воде дерево и ждал несколько часов, пока один из орангутангов не решился к нему залезть. За счет отражения в воде кажется, что обезьяна висит вниз головой.

В категории для молодых фотографов победил снимок сапсана, охотящегося на скворцов во время мурмурации.

В других категориях победили снимки мышей, термитов, живущих рядом с людьми ласточек и другие. Среди призеров есть еще одна оптическая иллюзия. В категории «Ночное небо» победил снимок удивительной скалы в Норвегии, которую фотограф Айван Педретти снял на пляже Уттаклейв. Скала выглядит как гигантский глаз, над которым блестит северное сияние.

Всего на конкурс прислали более 8 тысяч фотографий со всего мира.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин запретил причастным к экстремизму участвовать в выборах
В Госдуме предложили ввести новый налог на недвижимость россиян
Теннисистку из РФ задержали по подозрению в умышленном проигрыше
ПФР изменил сроки выплат пенсий в июне
Ученые объяснили, можно ли ломать сирень
Полиция Красноярского края показала самого грустного участкового
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Морившая себя голодом тренер раскрыла секрет стройности без диет Она изменила свою философию.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Брагин назвал причину поражения в матче ЧМ с Канадой
Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля
Авто
Renault показала новый логотип (фото) Предприятие получило название Hyvia
Кино
Максим Аверин спустя восемь лет вернулся к роли подводника Актер снялся в продолжении сериала «Горюнов»
Новости партнеров
Посмейся от души над топовыми мемами, а потом пройди важный опрос
Какие проблемы должны быть решены в России: прояви инициативу. Пройди опрос
Прими участие в опросе, чтобы Россия стала лучше
Пройдите опрос: выскажите свое мнение о вакцинации
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Леди
От джинсы до баски: 3 пары шортов, которые не надо носить От каких моделей стилисты предлагают отказаться
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Что нужно изменить в России: удели опросу две минуты
Мнение россиян важно для будущего страны. Пройди опрос
Опрос, от которого зависит будущее России: не подведи страну
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь