Минтруд рассмотрит введение постоянного выходного 31 декабря

«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря.— “Ъ”) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», — сказал Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).
По данным опроса SuperJob, 80% россиян хотят отдыхать в последний день года. В основном это предложение поддерживают женщины (83%). Против этой идеи выступили 10% респондентов, еще 10% затруднились с ответом.
Опрос проводился с 2 по 8 декабря 2020 года в 325 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.
В 2020 году 31 декабря (четверг) было рабочим, но все регионы объявили этот день выходным. Последний день 2022 года также будет выходным, так как выпадает на субботу.