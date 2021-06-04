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10:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд рассмотрит введение постоянного выходного 31 декабря

Минтруд рассмотрит возможность введения ежегодного выходного дня 31 декабря, заявил глава министерства Антон Котяков. В этом году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы: с 31 декабря по 9 января.

Источник: Агентство «Москва»
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«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря.— “Ъ”) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», — сказал Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

По данным опроса SuperJob, 80% россиян хотят отдыхать в последний день года. В основном это предложение поддерживают женщины (83%). Против этой идеи выступили 10% респондентов, еще 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 2 по 8 декабря 2020 года в 325 населенных пунктах РФ. В нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

В 2020 году 31 декабря (четверг) было рабочим, но все регионы объявили этот день выходным. Последний день 2022 года также будет выходным, так как выпадает на субботу.

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