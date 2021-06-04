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11:56 (мск), источник: Ведомости

Минтруд ответил на заявление о лишении части семей детских выплат

Семьи с детьми, которые получают пособия на детей и не подходят под новые критерии назначения выплат, будут получать пособия до конца срока их назначения, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Источник: jarmoluk/СС0

Ранее агентство «Прайм» сообщило со ссылкой на доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ивана Денисова, что после введения новых критериев назначения выплат на детей 3−7 лет некоторые нуждающиеся семьи лишились пособий.

Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено.
Минтруд

В Минтруде добавили, что если при перерасчете пособия окажется, что семья не соответствует новым критериям, родители будут получать выплату до конца периода, на который она назначена.

В 2021 г. вступил в силу новый механизм назначения выплат на детей 3−7 лет. Размер выплаты составит от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе в зависимости от доходов семьи. Согласно новым правилам при назначении пособия будет учитываться не только доход семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество и банковские вклады. Пособие назначается на 12 месяцев, затем его могут продлить.

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