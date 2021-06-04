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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Барсук проник в хранилище боеприпасов в Великобритании

Он легко преодолел несколько уровней ограждений.

Сотрудники военной базы в Уилтшире на юге Великобритании были подняты по тревоге, когда кто-то проник в хранилище с боеприпасами. Спустя несколько минут оказалось, что нарушителем был обычный барсук.

Зверю удалось легко преодолеть сразу несколько уровней безопасности. Барсук забрался так далеко, что забыл обратный путь и оказался в ловушке. Он прорыл несколько ходов, но так и не смог выбраться. Когда охраняющие территорию собаки подняли лай, нарушитель свернулся калачиком у стены и громко «ругался», сообщает больница для диких животных Wiltshire Wildlife Hospital.

На помощь животному вызвали сотрудников службы охраны дикой природы. Они подкрались к барсуку и поместили его в клетку, прежде чем зверек понял, что происходит.

«Решительного барсука не удержать», — прокомментировала инцидент представитель благотворительной организации Мэрилин Коркис. Эти животные быстро роют норы и подкопы, пробираясь в самые неожиданные места.

Барсука осмотрели и выпустили на свободу в нескольких километрах от военной базы.

Анна Лысенко

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