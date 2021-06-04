11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Красноярская полиция сняла ролик про очень грустного участкового (видео)
Он гуляет по лесу, обнимает березы и грустно смотрит в камеру
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Полиция Красноярского края опубликовала на
Мужчина в форме и фуражке участкового бродит по лесу под песню «Березы» группы «Любэ». Он грустно нюхает цветы, обнимает деревья и драматично смотрит в камеру.
Смысл ролика открывается лишь в самом конце, когда камера поднимается в небо, а женский голос говорит: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам,
Пользователи Сети оценили креатив полицейских. В комментариях многие стали шутить, что не хотят быть причиной такой грусти, а потому ничего переводить мошенникам не будут.
Екатерина Гура