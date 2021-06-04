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11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Красноярская полиция сняла ролик про очень грустного участкового (видео)

Он гуляет по лесу, обнимает березы и грустно смотрит в камеру

Полиция Красноярского края опубликовала на YouTube неожиданный ролик под названием «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца».

Мужчина в форме и фуражке участкового бродит по лесу под песню «Березы» группы «Любэ». Он грустно нюхает цветы, обнимает деревья и драматично смотрит в камеру.

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Смысл ролика открывается лишь в самом конце, когда камера поднимается в небо, а женский голос говорит: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».

Пользователи Сети оценили креатив полицейских. В комментариях многие стали шутить, что не хотят быть причиной такой грусти, а потому ничего переводить мошенникам не будут.

Екатерина Гура

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