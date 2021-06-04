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14:23 (мск), источник: ТАСС

Росмолодежь и общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества «Знание». Об этом заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в пятницу в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества “Знание”. Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов “Россия — страна возможностей”, “Большая перемена”, “Твой ход” с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества “Знание”, в которых обязательно примут участие», — сказала Разуваева.

Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом «Знание». «У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы “Россия — страна возможностей”, широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом “Знание” — большой марафон, посвященный молодежной тематике», — добавила Разуваева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

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