Росмолодежь и общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

14:23 (мск), источник: ТАСС
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«Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества “Знание”. Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов “Россия — страна возможностей”, “Большая перемена”, “Твой ход” с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества “Знание”, в которых обязательно примут участие», — сказала Разуваева.
Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом «Знание». «У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы “Россия — страна возможностей”, широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом “Знание” — большой марафон, посвященный молодежной тематике», — добавила Разуваева.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.