15:27 (мск), источник: РБК
«Аэрофлот» ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни
Рейсы на курорты Египта могут скоро возобновиться. Это должно хотя бы частично компенсировать авиаперевозчикам потери от закрытия турецкого рынка.
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Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что авиаперевозчик ожидает открытия рейсов в Египет в ближайшие дни.
«Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от закрытия авиасообщения с Турцией.
С 2015 года, после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», прямое авиасообщение с египетскими курортами было закрыто. Регулярные рейсы в Каир ведутся с 2018-го. В прошлом году они временно прекращались
Возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами до пандемии
Сейчас прерванное