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15:27 (мск), источник: РБК

«Аэрофлот» ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни

Рейсы на курорты Египта могут скоро возобновиться. Это должно хотя бы частично компенсировать авиаперевозчикам потери от закрытия турецкого рынка.

Источник: AP 2021

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что авиаперевозчик ожидает открытия рейсов в Египет в ближайшие дни.

«Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и может быть, удастся немного компенсировать», — сказал Полубояринов, отвечая на вопрос о потерях компании от закрытия авиасообщения с Турцией.

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С 2015 года, после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», прямое авиасообщение с египетскими курортами было закрыто. Регулярные рейсы в Каир ведутся с 2018-го. В прошлом году они временно прекращались из-за пандемии, однако вновь стали выполняться в сентябре. Тем не менее ни чартерного, ни регулярного авиасообщения с курортными городами, такими как Хургада, до сих пор нет.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина после возобновления регулярного авиасообщения с Египтом объясняла РБК, что рейсы в Каир не интересны для туроператоров и самих туристов: «Туристический рынок ждет чартерных рейсов на курорты. Каир никому не нужен. Будет единичный спрос. Может, кто-то поедет смотреть пирамиды».

Возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами до пандемии из-за теракта на рейсе «Когалымавиа» увязывалось с вопросами безопасности. Российские специалисты несколько раз проверяли египетские аэропорты на принятые меры. 1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что эксперты вновь провели инспекцию в Египте для проверки условий восстановления авиасообщения с курортными городами и решение будет принято после того, как они предоставят оперативному штабу правительства свои отчеты. 2 июня замглавы МИДа Михаил Богданов сообщил, что принципиальное решение о возобновлении полетов принято.

Сейчас прерванное из-за пандемии авиасообщение Россия в том или ином объеме возобновила с 43 странами, актуальный список (*pdf) опубликован на сайте Росавиации.

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