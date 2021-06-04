Жители Великобритании облюбовали озеро с «отбеливателем»

С приходом лета жители Дербишира в Великобритании устремились к местному карьерному озеру Харпур-Хилл, чтобы освежиться, сообщает Daily Mail. У воды здесь изумительный бирюзовый цвет, и она очень прозрачная.
Но полиция оказалась против такого отдыха. Правоохранители предупреждают — купаться в озере на месте известнякового карьера — все равно что принимать ванну со щелочью.
Известняк в Харпур-Хилл добывали с 1835 по 1952 год. Позже карьер затопила вода, и здесь образовалось озеро. Вода в нем имеет очень высокий pH и опасна для здоровья.
Но это не единственная опасность. Как оказалось, во время Второй мировой войны карьер использовался Королевскими военно-воздушными силами в качестве склада для хранения химического оружия. Здесь находился крупнейший такой склад в стране. Рядом с будущим озером сжигали захваченные немецкие химические боеприпасы.
Несмотря на массу запрещающих знаков, озеро стало популярной достопримечательностью, куда устремляются многочисленные туристы. Местные власти вынуждены искать нетрадиционные способы отпугнуть купальщиков. Например, в 2013 и 2016 году воду в озере окрашивали в черный цвет.