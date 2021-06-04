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13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Великобритании облюбовали озеро с «отбеливателем»

Никакие уловки не могут их остановить.

С приходом лета жители Дербишира в Великобритании устремились к местному карьерному озеру Харпур-Хилл, чтобы освежиться, сообщает Daily Mail. У воды здесь изумительный бирюзовый цвет, и она очень прозрачная.

Но полиция оказалась против такого отдыха. Правоохранители предупреждают — купаться в озере на месте известнякового карьера — все равно что принимать ванну со щелочью.

Известняк в Харпур-Хилл добывали с 1835 по 1952 год. Позже карьер затопила вода, и здесь образовалось озеро. Вода в нем имеет очень высокий pH и опасна для здоровья.

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Но это не единственная опасность. Как оказалось, во время Второй мировой войны карьер использовался Королевскими военно-воздушными силами в качестве склада для хранения химического оружия. Здесь находился крупнейший такой склад в стране. Рядом с будущим озером сжигали захваченные немецкие химические боеприпасы.

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Несмотря на массу запрещающих знаков, озеро стало популярной достопримечательностью, куда устремляются многочисленные туристы. Местные власти вынуждены искать нетрадиционные способы отпугнуть купальщиков. Например, в 2013 и 2016 году воду в озере окрашивали в черный цвет.

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Анна Лысенко

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