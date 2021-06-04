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15:05 (мск), источник: ТАСС

Опрос: 45% россиян перестали помогать природе во время самоизоляции

МОСКВА, 4 июня./ТАСС/ — В частности, сократилось число людей, совершающих денежные пожертвования на экологические проекты, отмечается в исследовании «Добро Mail.ru» и Research Mail.ru.

Источник: РИА "Новости"

Почти половина из опрошенных россиян перестали помогать природе во время самоизоляции. Об этом говорится в исследовании экопривычек россиян в 2020 году, которое подготовили «Добро Mail.ru» и компания Research Mail.ru.

«Выяснилось, что почти половина респондентов (45%) перестали помогать природе во время самоизоляции. Это коснулось всех экопривычек, но более всего отказа от личного автотранспорта: люди стали чаще ездить на своих авто. Также стали реже отказываться от пластика (пакетов, контейнеров) при походах в магазин и участвовать в эко-субботниках и акциях», — говорится в исследовании.

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Экологические последствия массового использования одноразовых масок и перчаток в период пандемии коронавируса и, как следствие, увеличение числа пластика и других синтетических отходов беспокоят 15% опрошенных. В настоящий момент 9 человек из 10 используют какую-либо защиту от вируса. В основном, это одноразовые маски (55%). Многоразовые маски используют реже (35%). Также среди защитных средств популярны санитайзеры (26%), год назад их было 17%. Часто используют и одноразовые перчатки (18%), а многоразовые всего 10%.

Добавляется, что на 9% по сравнению с прошлым годом сократилось число людей, совершающих денежные пожертвования на экологические проекты, на 8% — тех, кто помогал делами. 11% процентов людей, отказавшихся от помощи экологии в период пандемии, не вернулись к своим привычкам.

Среди добрых дел для природы чаще всего выбирают использование многоразовых материалов (посуда, трубочки, сумки и т. д.), а также раздельных сбор отходов (сортировка мусора и сдача на переработку).

В середине списка — сохранение лесов и заповедников, снижение потребления природных ресурсов и использование экологичных (перерабатываемых) материалов (одежда, сумки и т. д.). Реже всего выбирают переработку одежды, использование экологичной техники, сохранение водных ресурсов, а также охрану редких и диких животных.

Отмечается, что в этом году опрос проводился во второй раз, в его основе изучение 1231 анкеты пользователей рунета в возрасте от 18 лет.

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