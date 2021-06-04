Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляж в США вынесло загадочный гигантский череп

В соцсетях спорят о птеродактилях и экспериментах над животными.

После шторма на пляже в американском штате Нью-Джерси обнаружили гигантский череп неизвестного животного. Необычную находку сделали в государственном парке Айленд-Бич на одном из местных островов.

«Никогда не знаешь, что найдешь на пляже после шторма. Вчера полиция государственного парка нашла этот череп», — написали сотрудники парка в соцсети.

За два дня с момента публикации снимками черепа поделились больше 9 тысяч раз. Кто-то из пользователей отметил, что находка напоминает череп птеродактиля. Другие уверяли, что она больше похожа на гигантский зуб.

«Что-то из лаборатории, где проводят эксперименты над животными. Одно сбежало и, похоже, было съедено…», — пошутил один из пользователей.

Позже парк обновил публикацию, уточнив, что находка оказалась черепом малого полосатика. Длина этих китов не превышает 10,7 м.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Пленарное заседание ПМЭФ-2021 с участием Путина (прямой эфир)
Греф ответил на идею о раздаче населению «вертолетных денег»
Завершена укладка первой нитки «Северного потока-2»
Российскую теннисистку обвиняют в коррупции в спорте
Оптическая иллюзия с обезьяной стала лучшей фотографией года
ПФР изменил сроки выплат пенсий в июне
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Третьяк: Я в большом хоккее больше полувека, но такого не видел
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Авто
BMW «выгнала» водителя и попыталась вырыть себе яму на пляже Автомобиль заблокировал двери и не дал мужчине вернуться за руль
Кино
Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем Актриса призналась, что едва не лишилась голоса, пережив кровоизлияние в голосовую связку
Новости партнеров
Разработан двигатель, который позволит долететь до Марса за 42 часа
Начальная стадия онкологии проявляется на языке
Обязаны ли депутаты отчитываться перед народом: оцени свежие картинки
Великая страна ждет твоего мнения: ответь на вопросы для светлого будущего
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Не забыли? 72-летняя Зита и Гита сегодня
Леди
От джинсы до баски: 3 пары шортов, которые не надо носить От каких моделей стилисты предлагают отказаться
Дом
5 интерьеров со спальней на антресоли
10 способов уменьшить количество пыли дома
8 дел в саду, которые надо закончить до середины лета
Топ-3 кофеварки с AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь