14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
На пляж в США вынесло загадочный гигантский череп
В соцсетях спорят о птеродактилях и экспериментах над животными.
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После шторма на пляже в американском штате
«Никогда не знаешь, что найдешь на пляже после шторма. Вчера полиция государственного парка нашла этот череп», — написали сотрудники парка в соцсети.
За два дня с момента публикации снимками черепа поделились больше 9 тысяч раз.
«Что-то из лаборатории, где проводят эксперименты над животными. Одно сбежало и, похоже, было съедено…», — пошутил один из пользователей.
Позже парк обновил публикацию, уточнив, что находка оказалась черепом малого полосатика. Длина этих китов не превышает 10,7 м.
Анна Лысенко
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