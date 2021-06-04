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15:41 (мск), источник: N + 1

Отношения кошек и хозяев предложили разделить на пять типов

Выделили пять основных типов.

Источник: Free-Photos/СС0

Британские ученые классифицировали типы отношений между кошками и хозяевами. Для этого они использовали опросники, содержащие вопросы о поведении хозяев и их питомцев. На основании степени эмоциональной привязанности людей и кошек друг к другу исследователи выделили пять типов отношений: открытые, отчужденные, эпизодические, созависимость и дружба. Работа опубликована в Animals.

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Во время общения между человеком и питомцем возникают как физические, так и психологические связи. Физическая связь подразумевает присутствие питомца рядом, а психологическая связь — причину быть вместе. В случаях с домашними животными такой причиной служит эмоциональная привязанность. Она существует в нескольких формах в зависимости от эмоционального вклада сторон. Например, это может быть связь между подопечным и тем, кто осуществляет уход.

При такой ситуации связь необязательно сбалансированная: один участник может эксплуатировать другого.

Бывают и полностью сбалансированные связи, где привязанность наблюдается с обеих сторон.

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Ученые из Университета Линкольна под руководством Даниэля Миллса (Daniel S. Mills) изучили основные закономерности в отношениях кошек с хозяевами, чтобы создать классификацию отношений. Исследование, в котором участвовали 3994 человек, проводили с помощью опросников. Они включали в себя вопросы: как хозяева заботятся о кошке и насколько чутко относятся к ее нуждам, какие эмоции вызывает у кошки хозяин, как животные взаимодействуют с хозяином. Ответы затем сгруппировали до четырех основных категорий: эмоциональный вклад хозяина в отношения с питомцем, принятие кошкой других людей, важность для кошки близости хозяина и равнодушие питомца.

Основываясь на ответах участников, ученые выделили пять типов связей кошек и хозяев. Открытые отношения (28,4 процента респондентов) строятся между хозяином, который вкладывает умеренные усилия в эмоциональную связь с питомцем, и избегающей кошкой. Питомцы таких хозяев свободны в передвижении, хорошо общаются с чужими людьми и мало нуждаются в обществе хозяина.

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Вторая группа отношений (27,1 процента) характеризуется низкими уровнями эмоционального вклада хозяина в связь с животным и делится на две подгруппы. Отчужденные отношения подразумевают, что кошка равнодушна как к чужим людям, так и к своему хозяину, а эпизодические отношения подразумевают в целом высокую общительность кошки.

Третья группа представлена наиболее широко (44,5 процента). Хозяева в ней вкладывают максимум эмоциональных усилий в свои отношения с кошкой. По силе связей эта группа также делится на две подгруппы. Отношения по типу созависимости подразумевают большое количество времени, проведенного вместе с кошкой, которая обычно не покидает пределы дома, а дружба предполагает более свободное поведение кошки, которой нравится быть с хозяином, но она проводит с ним ограниченное количество времени.

В опросе участвовали женщины из Великобритании (66,2 процента), поэтому авторы не исключают, что в других популяциях есть неописанные формы отношений между хозяевами и питомцами. Также ученые признают, что классификация основана на личном восприятии отношений респондентами, поэтому может быть не всегда объективной. Несмотря на ограничения, изучение эмоциональных связей человека и кошки представляет интерес, и в будущем требуется провести новые исследования и разработать более объективные критерии оценки взаимоотношений кошек и людей.

Анастасия Кузнецова

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