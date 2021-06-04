15:24 (мск), источник: BFM.ru
Вице-премьер Абрамченко рассказала о «климатических» мигрантах
Приток рабочей силы
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Как заявила Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума, на Земле происходит стремительное изменение климата, которое приведет к тому, что в ряде регионов станет еще жарче, а также начнутся проблемы с водой, отмечает РИА Новости.
Кроме того, отметила
По мнению специалистов, среди государств, из которых возможен приток «климатических мигрантов», могут быть ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.