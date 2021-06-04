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15:24 (мск), источник: BFM.ru

Вице-премьер Абрамченко рассказала о «климатических» мигрантах

Приток рабочей силы из-за рубежа может быть связан с изменением климата.

Источник: РИА "Новости"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прогнозирует приток климатических мигрантов в Россию. По ее словам, климат на территории других государств станет слишком жарким.

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Как заявила Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума, на Земле происходит стремительное изменение климата, которое приведет к тому, что в ряде регионов станет еще жарче, а также начнутся проблемы с водой, отмечает РИА Новости.

Кроме того, отметила вице-премьер, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий. У России высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.

По мнению специалистов, среди государств, из которых возможен приток «климатических мигрантов», могут быть ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.

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