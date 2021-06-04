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19:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Индия заказала 300 млн доз несертифицированной вакцины

Правительство Индии, готовясь к третьей волне ковида, заказало 300 млн доз отечественной вакцины, которая только проходит испытания.

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Источник: GETTY IMAGES

Вакцина, которую разрабатывает индийская компания Biological E, еще даже не имеет названия и проходит третий этап испытаний, но в ходе первых двух она, как говорится в заявлении правительства, показала многообещающие результаты.

Этот контракт на 206 млн долларов — первый случай, когда Индия заказывает вакцину, не прошедшую сертификацию даже по ускоренной процедуре.

Ее производство, как обещает правительство, начнется в ближайшие месяцы.

Власти Индии хотят ускорить кампанию вакцинации, которая пока идет явно недостаточно быстро.

К настоящему времени в Индии сделано чуть больше 220 млн прививок. Вакцин не хватает, и хотя бы один укол получили меньше 10% из 1,4 млрд жителей страны.

Оппоненты премьер-министра Нарендры Моди ругают его и правительство за то, что они заранее не заказали большие партии вакцин у индийских или иностранных производителей.

В Индии только недавно больницы были переполнены, а в крематориях и на специальных площадках не хватало места для кремации умерших от ковида. Сейчас эта вторая волна идет на спад, но в стране все равно еще регистрируют больше 100 тыс заражений в день.

По официальным данным, от ковида в Индии умерли более 340 тыс человек, но эксперты полагают, что эти данные сильно занижены.

Источник: GETTY IMAGES

Сейчас в Индии прививают тремя вакцинами: Covishield производства Индийского института сыворотки, Covaxin компании Bharat Biotech и российским «Спутником V».

Оба отечественных производителя с января по май поставили около 350 млн доз — а у Biological E правительство заказало сразу 300 млн доз.

Вакцину Covaxin индийский регулятор в январе одобрил в срочном порядке, до окончания испытаний, и данные о ее эффективности до сих пор не опубликованы.

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Вакцин не хватает

Прививочная кампания в Индии стартовала в январе довольно бодро, но затем число заражений упало, и с ним снизилось и число желающих привиться.

Затем пришла мощная вторая волна, правительство, чтобы сдержать ее, разрешило делать прививки всем старше 18 лет — но Институт сыворотки и Bharat Biotech пока не могут обеспечить нужное количество доз.

Вакцин не хватает, и в особенно уязвимом положении здесь оказались сельские жители, бедняки и женщины.

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