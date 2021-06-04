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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак из США поймал настоящую «золотую рыбку»

По словам биологов, такие экземпляры встречаются раз на миллион

Рыбак Джош Роджерс из Арканзаса в конце мая отправился на рыбалку на озеро Бивер в горах Озарк. Уже через несколько минут после того, как он закину удочку, начало клевать. Вот только попалась ему рыбка не простая, а золотая.

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Крупный окунь, которого вытащил из воды Роджерс, был желтого цвета, похожего на драгоценный металл. Рыбак сильно удивился и сделал несколько фото с необычным уловом. А затем отпустил рыбу обратно в озеро, подумав, что с ней что-то не так.

Фотографии желтого окуня быстро разлетелись по соцсетям и дошли до биолога Арканзасской комиссии по охоте и рыбной ловле Джона Стейна, который и объяснил причину такой аномалии.

По словам Стейна, уникальный цвет рыбы обусловлен естественной, но редкой генетической аномалией, известной как ксантохромия. У рыб она встречается раз на миллион случаев, так что Роджера можно назвать настоящим счастливчиком, пишет Arkansas Wildlife Magazine.

Екатерина Гура

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