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19:13 (мск), источник: Ведомости

Минздрав раскрыл детали вакцинации иностранцев от коронавируса в России

Первыми сделать прививку от коронавируса в России смогут иностранные граждане, которые работают в стране, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Те иностранцы, которые работают в стране», — ответил Мурашко вопрос, какая категория иностранцев первой получит доступ к платной вакцинации в России.

По его словам, иностранным гражданам планируется делать прививки вакциной «Спутник лайт».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил правительству, региональным властям и бизнесу проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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