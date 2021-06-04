Минздрав раскрыл детали вакцинации иностранцев от коронавируса в России

«Те иностранцы, которые работают в стране», — ответил Мурашко вопрос, какая категория иностранцев первой получит доступ к платной вакцинации в России.
По его словам, иностранным гражданам планируется делать прививки вакциной «Спутник лайт».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил правительству, региональным властям и бизнесу проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».