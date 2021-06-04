Смертность с коронавирусом в России в апреле упала на 15%

В апреле 2021 года число умерших россиян, у которых на момент смерти был COVID-19 (независимо от того, стал ли он основной причиной смерти или сопутствующим фактором), составило 20,3 тыс. человек, сообщил Росстат. По сравнению с уточненным показателем марта (чуть более 24 тыс. человек — на 1,4% больше, чем сообщалось изначально) смертность с COVID-19 сократилась на 15,5%.
Официальная «ковидная» смертность последовательно сокращается с декабря 2020 года, когда она достигла пика на уровне 45,3 тыс. летальных исходов.
Количество умерших, для которых COVID-19 был признан основной причиной смерти, в апреле 2021 года составило 15 573 человек (на 12,5% меньше, чем в марте). За 13 месяцев статистической пандемии непосредственно от COVID-19 в России скончалось почти 182,8 тыс. человек.
Общее число умерших россиян с коронавирусом (когда он стал как основной причиной смерти, так и косвенной или не повлиял на летальный исход совсем) с начала пандемии достигло 270 352 человек, следует из данных Росстата.