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19:39 (мск), источник: РБК

Смертность с коронавирусом в России в апреле упала на 15%

Число россиян, умерших при заражении коронавирусом, в апреле сократилось на 15% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Росстат. Общее количество умерших с COVID-19 в стране за время пандемии превысило 270 тыс.

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Источник: Агентство «Москва»

В апреле 2021 года число умерших россиян, у которых на момент смерти был COVID-19 (независимо от того, стал ли он основной причиной смерти или сопутствующим фактором), составило 20,3 тыс. человек, сообщил Росстат. По сравнению с уточненным показателем марта (чуть более 24 тыс. человек — на 1,4% больше, чем сообщалось изначально) смертность с COVID-19 сократилась на 15,5%.

Официальная «ковидная» смертность последовательно сокращается с декабря 2020 года, когда она достигла пика на уровне 45,3 тыс. летальных исходов.

Количество умерших, для которых COVID-19 был признан основной причиной смерти, в апреле 2021 года составило 15 573 человек (на 12,5% меньше, чем в марте). За 13 месяцев статистической пандемии непосредственно от COVID-19 в России скончалось почти 182,8 тыс. человек.

Общее число умерших россиян с коронавирусом (когда он стал как основной причиной смерти, так и косвенной или не повлиял на летальный исход совсем) с начала пандемии достигло 270 352 человек, следует из данных Росстата.

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