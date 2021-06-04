19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мраморное море в Турции затянуло «морской слизью»
Это опасная субстанция блокирует поступление кислорода в воду.
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Мраморное море к югу от Стамбула покрылось неприятной густой слизью. Она начала появляться еще в декабре и к началу июня выросла до гигантских размеров.
Вещество из белка, углеводов и микроскопических водорослей мешает рыболовству, морским судам и убивает морских обитателей, так как блокирует поступление кислорода в воду, сообщает Reuters.
Впервые эту слизь ученые заметили в Мраморном море в 2007 году, но до нынешнего года ее было не так много и она не представляла серьезной проблемы. По словам специалистов, постепенно субстанция опускается на морское дно, где покрывает кораллы, уничтожая их. Сообщается, что сейчас морская слизь заполнила воды глубиной до 30 метров.
Причиной появления такого количества неприятной и опасной субстанции ученые считают изменения климата и загрязнения сточными водами. Сейчас на месте наибольшего скопления морской слизи работает команда из 300 экспертов, которые пытаются оценить масштабы загрязнения и найти причины его появления.
Екатерина Гура