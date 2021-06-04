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19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мраморное море в Турции затянуло «морской слизью»

Это опасная субстанция блокирует поступление кислорода в воду.

Мраморное море к югу от Стамбула покрылось неприятной густой слизью. Она начала появляться еще в декабре и к началу июня выросла до гигантских размеров.

Вещество из белка, углеводов и микроскопических водорослей мешает рыболовству, морским судам и убивает морских обитателей, так как блокирует поступление кислорода в воду, сообщает Reuters.

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Впервые эту слизь ученые заметили в Мраморном море в 2007 году, но до нынешнего года ее было не так много и она не представляла серьезной проблемы. По словам специалистов, постепенно субстанция опускается на морское дно, где покрывает кораллы, уничтожая их. Сообщается, что сейчас морская слизь заполнила воды глубиной до 30 метров.

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Причиной появления такого количества неприятной и опасной субстанции ученые считают изменения климата и загрязнения сточными водами. Сейчас на месте наибольшего скопления морской слизи работает команда из 300 экспертов, которые пытаются оценить масштабы загрязнения и найти причины его появления.

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