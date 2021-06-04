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19:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд подготовил предложения по праздникам в 2022 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о праздниках в 2022 году. Ведомство предлагает, чтобы майские праздники продлились с 30 апреля до 3 мая и с 7 по 10 мая.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно», — говорится в пояснительной записке к документу (цитата по «Интерфаксу»).

Минтруд также предлагает перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

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Минтруд предлагает сделать праздничными:

  • 31 декабря — 9 января;
  • 23 февраля;
  • 6−8 марта;
  • 30 апреля — 3 мая;
  • 7−10 мая;
  • 11—13 июня;
  • 4−6 ноября.

Глава Минтруда Антон Котяков сегодня, 4 июня, сообщил, что ведомство рассмотрит введение постоянного выходного 31 декабря. По данным опроса SuperJob, 80% россиян хотят отдыхать в последний день года.

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