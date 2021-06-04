Минтруд подготовил предложения по праздникам в 2022 году

«Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно», — говорится в пояснительной записке к документу (цитата по «Интерфаксу»).
Минтруд также предлагает перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Минтруд предлагает сделать праздничными:
Глава Минтруда Антон Котяков сегодня, 4 июня, сообщил, что ведомство рассмотрит введение постоянного выходного 31 декабря. По данным опроса SuperJob, 80% россиян хотят отдыхать в последний день года.