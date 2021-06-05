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07:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Написанную Уинстоном Черчиллем сто лет назад картину выставили на аукцион

На аукционе в Нью-Йорке выставили картину Уинстона Черчилля, которую ныне покойный премьер Великобритании подарил судоходному магнату Аристотелю Онассису в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает Al Jazeera.

Источник: AFP 2021

Пейзаж был написан Черчиллем сто лет назад в 1921 году, а затем на протяжении 40 лет хранился в собственной коллекции политика. «Он не любил раздавать или продавать картины», — отметил заместитель председателя правления аукционного дома Phillips и соруководитель отдела искусства XX века и современного искусства Жан-Поль Энгелен. После получения картины Онассис повесил ее на своей суперяхте Christina O.

Картина уйдет с молотка 23 июня. По оценкам, цена лота составит полтора-два миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за 11,5 миллиона долларов. Эта цена является рекордной для работ покойного британского премьер-министра.

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