07:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Написанную Уинстоном Черчиллем сто лет назад картину выставили на аукцион
На аукционе в
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Пейзаж был написан Черчиллем сто лет назад в 1921 году, а затем на протяжении 40 лет хранился в собственной коллекции политика. «Он не любил раздавать или продавать картины», — отметил заместитель председателя правления аукционного дома Phillips и соруководитель отдела искусства XX века и современного искусства
Картина уйдет с молотка 23 июня. По оценкам, цена лота составит
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за 11,5 миллиона долларов. Эта цена является рекордной для работ покойного британского