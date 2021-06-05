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 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
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09:48 (мск), источник: РБК

Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19

Некоторые российские регионы сейчас близки к победе над коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Несмотря на это россиянам все равно нужно прививаться от коронавируса, поскольку граждане свободно передвигаются по стране, сказал министр.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — сообщил глава Минздрава.

Мурашко не уточнил, о каких именно регионах идет речь. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, наименьшие показатели заболеваемости регистрируются в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.
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В среднем в Туве, на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области ежедневно регистрируется от 1 до 10 новых случаев заболевания.

В числе регионов с низкой суточной заболеваемостью республики Северного Кавказа — Чечня, Адыгея, Северная Осетия. Также низкие темпы прироста заразившихся наблюдаются в Марий Эл, Камчатском крае, Севастополе, Ингушетии и Республике Алтай.

За весь период пандемии в России зафиксировали более 5,1 млн случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Москве (1,2 млн), Санкт-Петербурге (443 тыс.), Московской (274 тыс.), Нижегородской (118 тыс.) и Ростовской (94 тыс.) областях.

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Ранее британская газета Times утверждала, что в России значительно занижается уровень смертности из-за COVID-19. По информации издания, так называемый избыточный уровень смертности в России в пять раз превышает зарегистрированные показатели смертности от коронавируса.

Комментируя эту публикацию, Мурашко заявил, что в России совершенно четко выстроена система информирования по смертности. «Это одна из лучших систем, построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн», — сказал министр.

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