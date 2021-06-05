Глава Минздрава заявил о близости ряда регионов к победе над COVID-19

«Сегодня есть ряд регионов, которые близки к этому, но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить, и даже где спокойная и стабильная ситуация в населенных пунктах, все равно нужно создать пул вакцинированных людей», — сообщил глава Минздрава.
Мурашко не уточнил, о каких именно регионах идет речь. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, наименьшие показатели заболеваемости регистрируются в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири.
В среднем в Туве, на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области ежедневно регистрируется от 1 до 10 новых случаев заболевания.
В числе регионов с низкой суточной заболеваемостью республики Северного Кавказа — Чечня, Адыгея, Северная Осетия. Также низкие темпы прироста заразившихся наблюдаются в Марий Эл, Камчатском крае, Севастополе, Ингушетии и Республике Алтай.
За весь период пандемии в России зафиксировали более 5,1 млн случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших выявили в Москве (1,2 млн), Санкт-Петербурге (443 тыс.), Московской (274 тыс.), Нижегородской (118 тыс.) и Ростовской (94 тыс.) областях.
Ранее британская газета Times утверждала, что в России значительно занижается уровень смертности из-за COVID-19. По информации издания, так называемый избыточный уровень смертности в России в пять раз превышает зарегистрированные показатели смертности от коронавируса.
Комментируя эту публикацию, Мурашко заявил, что в России совершенно четко выстроена система информирования по смертности. «Это одна из лучших систем, построенная на основе очень быстрого доступа, фактически онлайн», — сказал министр.