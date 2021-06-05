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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Канаде зафиксировали вспышку неизвестной болезни

Врачи обнаружили в канадской провинции Нью-Брунсвик вспышку неизвестной болезни. Об этом сообщает The New York Times. Первые пациенты с новым набором неврологических нарушений появились в стране еще в 2015 году, однако к этому моменту число заболевших выросло до полусотни.

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Источник: Reuters

Также зафиксировано шесть смертельных исходов. Примечательно, что за все время заболевали люди, проживающие всего в двух прибрежных районах Нью-Брунсвика.

Симптомами неизвестного заболевания являются быстро прогрессирующее слабоумие и различные психиатрические проявления. Также пациенты жалуются на бессонницу, нарушение двигательной и зрительной функций.

Врачи не могут классифицировать эту болезнь, так как каждый раз сталкиваются с разным набором симптомов.

Вскрытие умерших также не позволило приблизиться к разгадке. Так, подозрения на прионную болезнь оказались беспочвенны. Сейчас основными теориями заболевания считают отравление нейротоксинами, в частности домоевой кислотой, которая содержится в ряде водорослей, а также моллюсков и рыб. На данный момент же врачи описывают заболевание как «неврологический синдром неизвестной этиологии в Нью-Брунсвике».

В феврале сообщалось, что не менее 15 человек в Танзании убило неизвестное заболевание. Неопознанный вирус, который распространяется по региону Мбея на юге африканского государства, привел также к госпитализации более 50 человек. Он вызывает у больных кровавую рвоту и смерть в течение нескольких часов. Кроме того, заболевание также может вызывать тошноту. Местные медицинские эксперты полагают, что вспышка вряд ли широко распространится. Они отметили, что чаще всего от заболевания страдают мужчины.

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