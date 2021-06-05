Сечин полагает, что мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа

11:39 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать “новой нормой” для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сказал он.
Спрос на нефть восстановится по мере масштабной вакцинации и снижения воздействия пандемии на мировую экономику, но до 2040 года потребуется порядка $17 трлн инвестиций в нефтегазовую отрасль для поддержания текущего уровня добычи, заявил Сечин.
«По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс», — сказал он.
«По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику», — добавил Сечин.
По его оценкам, добыча нефти в России сейчас в разы более экологична, чем в США. При этом в вопросах защиты экологии нужно делать упор на отказе от нефти с экологически грязных производств, а не оказывать давление на все проекты, указал Сечин.
«Российское экологическое регулирование в нефтегазовой отрасли является существенно более строгим, что предопределяет высокое качество российских проектов», — сказал он и добавил, что для максимизации объемов добычи в США проводится в
«В этой связи можно спросить — чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти? Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов», — добавил Сечин.
В мире большое количество отраслей куда грязнее нефтяной, но давление на них не сопоставимо с нефтянкой, указал Сечин.