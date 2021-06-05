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13:19 (мск), источник: Известия

Рогозин счел абсурдом скорый полет человека на Марс

Скорый полет человека на Марс — это абсурд и «ход удачного маркетолога». Об этом 5 июня заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Источник: Известия

По его мнению, обывателей увлекают рассказами о скором полете человека на Красную планету, «но люди, технически посвященные, понимают, что это абсолютный абсурд».

Как объяснил Рогозин, полет на Марс возможен раз в два года в так называемое пусковое окно. Перелет может занять девять месяцев.

«Как запихнуть сто человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль?» — задался он вопросом.

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По его словам, после прилета на Марс люди будут два года ждать открытия другого пускового окна для возвращения на Землю.

«На самом деле за этим нет ничего, кроме хода удачного маркетолога», — заключил он.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить корабль без экипажа он планировал уже в течение двух лет.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.

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