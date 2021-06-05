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15:12 (мск), источник: Известия

Путин поучаствовал в открытии памятника Александру III в Гатчине

Президент России Владимир Путин 5 июня принял участие в церемонии открытия памятника российскому императору Александру III в Гатчине. Глава государства отметил, что деятельность царя навсегда вошла в историю страны и отмечена важными свершениями.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Многие из них и сегодня служат Отечеству. Достаточно назвать грандиозный, дерзновенный замысел строительства Транссибирской магистрали», — указал президент.

Эпоха правления Александра III, как подчеркнул Путин, является гармоничным сочетанием технологических, государственных изменений и верности традициям, а также культуре страны и ее самобытным истокам.

Путин отметил любовь императора к России и его стремление сделать всё для ее развития, защиты интересов и укрепления в Европе и мире.

Также в ходе своей речи российский лидер поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта по созданию памятника императору.

Памятник Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Император изображен сидящим на троне. Он был создан за счет нацпроекта «Культура» по инициативе Гатчинского музея-заповедника, а также Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

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