Гинцбург не подтвердил использование яиц для производства «Спутника V»

«Нет, для производства “Спутника V” [яйца] не нужны. Всё делается на синтетических средах», — цитирует Гинцбурга «РИА Новости».
Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин, добавил он.
Позже он уточнил, что в России нет дефицита пищевого яйца, речь идет об импортозависимости в спф-яйцах, которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных. Подчеркивалось, что это некоторые компоненты ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству препаратов для человека, пишет «Газета.ру».
Данкверт отметил, что Россельхознадзор ведет работу по снижению импортозависимости страны в спф-яйце. Строительство предприятия по его производству начнется в стране в текущем году, а запуск работы намечен на конец 2022-го.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».