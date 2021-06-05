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18:14 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о возврате Индией арендованной у России атомной подлодки

Российская атомная подводная лодка «Нерпа», которая была у Индии в лизинге, возвращается в Россию, сообщают The Hindustan Times и индийский телеканал News Nation со ссылкой на источники. Они утверждают, что причина — в скором истечении срока контракта (в апреле 2022 года). Однако телеканал NDTV сообщает, что у Индии возникли проблемы с техническим обслуживанием подлодки.

Источник: Reuters

Подлодка поступила на вооружение Индии в апреле 2012 года, сроком на десять лет. Она эксплуатировалась под именем «Чакра». Издания пишут, что она возвращается в Россию в связи с близким окончанием срока аренды. Они уточняют, что фотографии подлодки появились в соцсетях, однако официальных комментариев от властей не поступало.

По данным телеканала NDTV, подлодка движется во Владивосток, на борту — индийский экипаж. Подлодку сопровождает военное судно.

При этом NDTV, ссылаясь на свои источники, сообщает, что причиной возвращения подлодки за десять месяцев до истечения срока аренды стали проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой.

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На протяжении девяти лет «Нерпа» широко использовалась для обучения экипажей подводных лодок, а также для отслеживания движения военных судов Китая, чье стремительное расширение флота беспокоит Индию, передает NDTV.

Подводная лодка «Нерпа» принадлежит к классу подлодок «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО). С 2009 года она состояла на вооружении ВМФ России.

В марте 2019 года стало известно о том, что Индия заключила контракт о лизинге другой подводной лодки того же класса. Она должна поступить в Индию в 2025 году.

Тогда источник The Times of India сообщал, что новая подлодка должна будет заменить «Нерпу», контракт по которой закончится в 2022 году. Предполагалось, что российская и индийская стороны заключат для этого дополнительное соглашение.

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