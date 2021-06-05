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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Героическая крыса-сапер Магава вышла на пенсию

Она помогла обезопасить более 225 тысяч квадратных метров территории Камбоджи.

Африканская гигантская крыса по имени Магава, которая прослужила сапером в Камбодже пять лет, вышла в отставку.

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Магаву называют крысой-героем. За свою карьеру она обнаружила 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов, которые остались в стране со времен войны во Вьетнаме и последующей гражданской войны.

Магава помогла обезопасить более 225 тысяч квадратных метров территории Камбоджи, сообщает CNN. Она стала первым животным-сапером в мире (кроме собак), кто получил золотую медаль PDSA (животный аналог «Георгиевского креста»).

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Африканские гигантские крысы легко поддаются дрессировке. Магаву начали тренировать в юном возрасте. При обнаружении взрывчатых веществ грызун подает специальный сигнал и замирает.

Хотя крыса крупнее своих сородичей, она достаточно легкая, чтобы пробежать по мине без последствий. Магава работала так быстро, что могла проверить территорию размером с теннисный корт за 30 минут.

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Магаве в этом году исполнилось семь лет. Хотя крыса вполне здорова, это преклонный возраст для ее вида. Было решено отправить зверька на пенсию.

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