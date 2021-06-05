17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Героическая крыса-сапер Магава вышла на пенсию
Она помогла обезопасить более 225 тысяч квадратных метров территории Камбоджи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Африканская гигантская крыса по имени Магава, которая прослужила сапером в Камбодже пять лет, вышла в отставку.
Магаву называют
Магава помогла обезопасить более 225 тысяч квадратных метров территории Камбоджи, сообщает CNN. Она стала первым
Африканские гигантские крысы легко поддаются дрессировке. Магаву начали тренировать в юном возрасте. При обнаружении взрывчатых веществ грызун подает специальный сигнал и замирает.
Хотя крыса крупнее своих сородичей, она достаточно легкая, чтобы пробежать по мине без последствий. Магава работала так быстро, что могла проверить территорию размером с теннисный корт за 30 минут.
Магаве в этом году исполнилось семь лет. Хотя крыса вполне здорова, это преклонный возраст для ее вида. Было решено отправить зверька на пенсию.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных