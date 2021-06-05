Бразилия готова производить 8 млн доз «Спутника V» в месяц

«Как вы знаете, мы уже начали производство “Спутника V” в Бразилии. Ее можно будет использовать не только в Бразилии в дозволенных объемах, но также обеспечить поставки в другие страны, например в государства Латинской Америки, — сказал дипломат журналистам.— Я полагаю, что по мере продвижения производства в июне и июле, как я слышал от Uniao Quimica, по меньшей мере 8 млн доз в месяц будут доступны на рынке» (цитата по ТАСС).
В мае стало известно, что бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство «Спутника V» в ожидании ее регистрации в стране. Об этом заявил глава предприятия Фернанду Маркес. Позже компания отказалась от клинических испытаний препарата.
Сейчас Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии разрешило шести штатам страны самостоятельно импортировать и условно применять «Спутник V». При этом штаты должны будут информировать население, что Anvisa не смогла подтвердить качество, эффективность и безопасность вакцины.
27 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование «Спутника V». Основанием для этого стало наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов, которые могут вызывать инфекции у здоровых людей после вакцинации. Российские разработчики опровергли заявление и назвали решение регулятора политическим.