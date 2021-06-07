ГИБДД ищет камеры и микрофоны

В Москве, по данным «Ъ», число подобных инцидентов в этом году резко выросло. Инспекторы ГИБДД и в других регионах сталкиваются с нарушителями, маскирующими спецтехнику в гипсе, медицинских масках, очках, наручных часах и ботинках. Максимальное наказание в рамках уголовного преследование составляет четыре года лишения свободы, но суды, как правило, ограничиваются штрафами.
В УГИБДД ГУ МВД по Москве рассказали о нескольких инцидентах, произошедших в экзаменационных подразделениях в конце мая. Так, в ходе теоретической части экзамена инспекторы обнаружили, что 24-летний мужчина получает нужные ответы под диктовку с применением «специальных технических средств», закрепленных на одежде.
Проверка показала, что некие «лица», предварительно взяв оплату за свои услуги, передавали информацию по радиосвязи из припаркованной неподалеку от ГИБДД «Лады-Веста». В другом подразделении также были выявлены попытки сдать экзамен с помощью микрофонов и камеры, закрепленных на медицинских масках и ботинках.
«Все эти факты были пресечены, нарушители доставлены в органы внутренних дел для дальнейшей проверки, по результатам которой будут приняты процессуальные решения», — сообщили в ГИБДД. В ведомстве пояснили, что за незаконное приобретение и оборот специальных техсредств, «предназначенных для негласного получения информации», предусмотрена ответственность по ст. 138.1 УК РФ (максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет).
Случаи, напоминающие сцену с экзаменом в комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы”», фиксируются инспекторами ГИБДД регулярно, рассказывают источники «Ъ».
Сейчас в столице наблюдается рост таких инцидентов: в 2020 году их было семь, с начала этого года — уже 18.
Нарушения фиксируются и в других регионах. В 2020 году в СМИ обсуждался случай в Чувашии, когда на экзамен пришел гражданин, ранее лишенный прав: вместо пуговицы в рубашке он вставил мини-камеру, а глубоко в ухо засунул микронаушник. Гражданина задержали и осудили по ст. 138.1 УК, суд назначил штраф 10 тыс. руб. Кандидаты в водители устанавливают аппаратуру в одежде, прическах, очках, наручных часах, рассказали «Ъ» в УГИБДД по Республике Татарстан (РТ), некоторые даже имитируют «травмы конечностей и используют маскирующие предметы в виде медицинских повязок, гипса».
С начала этого года сотрудники УГИБДД по РТ задержали более 80 нарушителей: инспекторы проверяют кандидатов с помощью ручных металлодетекторов, а сам экзамен снимают на видео. «Особенно пристальное внимание уделяется гражданам, сдающим экзамен после истечения срока лишения права управления автомобилем», — рассказали в УГИБДД по РТ. ГИБДД России учла эту практику в новом регламенте по сдаче экзаменов, вступившем в силу 1 апреля 2021 года (приказ МВД № 80): проверка знаний прекращается, если гражданин пользуется «техническими средствами или подсказками других лиц».
Бороться со «шпионской» техникой на экзаменах пытается не только ГИБДД, но и Минобрнауки: глава ведомства Валерий Фальков в пятницу заявил, что проблема эта «очень серьезная» и ведомство ею «займется»..
«Знаю, ряд вузов ставит специальное оборудование, которое полностью блокирует эту историю», — сказал чиновник.
В ст. 138.1 УК в 2019 году были добавлены важные уточнения, пояснила «Ъ» адвокат компании «А-Про» Людмила Фролова. Под «специальными техническими средствами» теперь понимаются находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, с помощью которых передается информация, представляющая «личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну».
«После введения примечаний суды начали отмечать, что для квалификации по ст. 138.1 УК правоохранителям необходимо доказывать не только умысел на приобретение, но и на цель использования, — поясняет госпожа Фролова.— Преступник должен использовать его именно с целью посягательства на тайну. Той же позиции придерживается и Верховный суд». В ноябре 2020 года Куйбышевский районный суд, рассматривая дело Максима Переверзева, который пришел на экзамен в ГИБДД с камерой в футболке, отмечал, что билеты с задачами тайной не являются и размещены в открытом доступе, вернув материалы уголовного дела следствию. Большинство решений судов данной категории, следует из данных ГАС «Правосудие», заканчиваются прекращением дел и назначением судебного штрафа в размере 10−20 тыс. руб.
Иван Буранов