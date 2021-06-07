Перевозки на заграничные курорты могут ограничить

Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. В этом случае, предупреждает ведомство, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.
Письмо последовало за аналогичной телеграммой Росавиации в адрес авиакомпаний, ее текст 5 июня опубликован на портале Tourdom. В документе поясняется, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперштаба (по борьбе c коронавирусом в РФ.— “Ъ”) и разрешения авиавластей иностранных государств». В Росавиации и Ростуризме комментарии не предоставили.
Сейчас по решению оперштаба для россиян доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.
Ограничителем остается высокая цена из-за низкой частоты, говорит собеседник «Ъ» на туррынке. По его словам, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы сейчас в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.
Туры на Кипр начали активно продаваться с апреля. По данным источника «Ъ» туда летали 1−3 тыс. россиян в день: «С учетом средней глубины бронирования в две недели на Кипре сейчас могут находиться 14−42 тыс. туристов, столько же туров продано с вылетом на предстоящие дни». Туры в Тунис выкуплены в незначительном объеме. Вывоз организованных туристов из этих стран грузопассажирскими рейсами будет проходить в плановом порядке до 19 июня, говорит собеседник «Ъ».
По его информации, в субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались. Это подтверждается сообщениями в соцсетях. «У нас был вылет на Кипр с “Библио Глобус” во вторник, тур стоил 145 тыс. руб., следующий рейс возможен в среду, но уже за 230 тыс. руб.», — пишет пользователь Instagram ksu_jigaleva. В случае отказа оператор обещает вернуть деньги в течение 60 дней. В «Библио Глобусе» комментарии не предоставили.
Поводом для решения Росавиации стали многочисленные претензии туроператоров, жаловавшихся на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», полагает один из источников «Ъ».
Решение чиновников положение, впрочем, не улучшило. На рынке сложилась странная ситуация: билеты на грузопассажирские рейсы продаются свободно, туристы могут их купить, но туроператорам теперь нельзя, подчеркивает представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Многие агенты исходно не рекомендовали бронировать полеты на Кипр из-за высоких рисков и цен, достигавших 400 тыс. руб. на четыре человека на десять дней в четырехзвездочном отеле, утверждает представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов.
Однако главный редактор Avia.ru Роман Гусаров сомневается, что предупреждение Росавиации повлечет действительно серьезные последствия: «Регулятор не прописал конкретные меры или санкции, грозящие перевозчикам за выполнение фактически туристических чартеров под видом грузопассажирских рейсов». Авиакомпании, полагает эксперт, скорее всего продолжат перевозить туристов. «Возможно, теперь авиаперевозчики увеличат объем грузов, чтобы завуалировать полную загрузку салона пассажирами», — добавляет господин Гусаров.
Игорь Блинов отмечает, что ситуацию осложняют не реализованные с 2020 года обязательства перед туристами, чьи средства были задепонированы туроператорами. По словам источников «Ъ», большинство из путешественников, которые этим летом планировали отправиться на Кипр, — именно такие клиенты. Они не готовы провести летний отпуск на российских курортах или платить за дорогой отдых на Ближнем Востоке и Мальдивах.
Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина