Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
02:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раскрыли способ избавиться от рекламы по телефону

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин раскрыл агентству «Прайм», как россиянам избавиться от рекламы по телефону.

Источник: Reuters

По словам специалиста, если начали поступать звонки и сообщения от компаний, чьи услуги не интересны или уже не актуальны, необходимо попросить отписаться от рассылки. «Если до организации эта информация не доходит, и вы продолжаете получать рассылку — смело жалуйтесь в ФАС», — сказал он.

Новость
Аналитики назвали самое популярное время звонков банковских мошенников

Для обращения в ФАС, заявил эксперт, необходимо отправить текст сообщения или номер нежелательного телефона в специальный сервис ведомства. «После нескольких заявлений рассылки от самых нерадивых смс-шлюзов автоматически прекратятся», — заявил он.

Также необходимо контролировать всплывающие сообщения от приложений. Иногда социальные сети, мессенджеры или обычные развлекательные приложения начинают посылать навязчивую рекламу. В таком случае нужно зайти в настройки приложений и снять возможность для всех приложений, которые не должны ее иметь.

«Для уменьшения рекламы на сайтах и сокращения рекламных спам-звонков без внятного адресата можно воспользоваться приложениями-блокировщиками», — заключил эксперт.

Ранее член совета «Гильдии маркетологов» Николай Григорьев раскрыл россиянам способ избавить от звонков менеджеров по продажам. По его словам, в случае отсутствия интереса к покупке, прежде всего нужно «отвечать вопросом на вопрос». Григорьев заявил, что при продолжении разговора и попытках отказаться от предлагаемой продукции есть определенный риск.

 Жириновский призвал ограничить количество детей в семьях
Народная артистка России погибла в ДТП под Петербургом
Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу
С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
Самый богатый человек в мире полетит в космос 20 июля
Жительнице США вернули потерянный 46 лет назад кошелек
Как математик взломал лотерею и выиграл 14 раз, не нарушая закон
10 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя (фото)
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Почему нельзя сидеть на стиральной машине Причины, по которым нельзя садиться на стиральную машину во время стирки
Авто
Мужчина потратил 1 миллион долларов на автомобили за неделю Он купил десять машин, среди которых два Rolls-Royce Ghost
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Заводить детей или нет. 286
сколько стоит качество жизни 133
Второй ребёнок Гарри и Меган. 104
Кодирование, у кого есть опыт? 96
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь