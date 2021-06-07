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06:10 (мск), источник: Известия

Мурашко дал рекомендации по продлению жизни до 100 лет

Здоровый образ жизни, правильное питание, а также повышенная активность помогут продлить жизнь до 100 лет. Такое мнение выразил в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 7 июня, глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, надо попробовать жить по графику 10-летнего ребенка.

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«Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака… если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни», — заявил глава Минздрава.

Также Мурашко особо подчеркнул, что, становясь взрослыми, то есть «четко переходя рубеж дня рождения — 18 лет», люди полагают, что им многое позволено. Это видно по данным статистики и особенно заметно у мальчиков, уточнил министр.

25 мая научный журнал Nature Communications сообщил, что биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. По словам ученых, наименее устойчивым организм становится к 120−150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

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