Мурашко дал рекомендации по продлению жизни до 100 лет

По словам министра, надо попробовать жить по графику 10-летнего ребенка.
«Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака… если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни», — заявил глава Минздрава.
Также Мурашко особо подчеркнул, что, становясь взрослыми, то есть «четко переходя рубеж дня рождения — 18 лет», люди полагают, что им многое позволено. Это видно по данным статистики и особенно заметно у мальчиков, уточнил министр.
25 мая научный журнал Nature Communications сообщил, что биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. По словам ученых, наименее устойчивым организм становится к 120−150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.
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