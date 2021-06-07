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12:57 (мск), источник: РБК

Коллекторы обратились в СК из-за слов Милонова о «нелюдях» и «паразитах»

В октябре 2020-го и июне 2021-го депутат резко высказывался в СМИ в адрес коллекторов. В ассоциации решили, что слова Милонова попадают под действие статьи о возбуждении ненависти и попросили Бастрыкина провести проверку.

Источник: РИА "Новости"

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пожаловалась главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на депутата Госдумы Виталия Милонова. РБК ознакомился с копией обращения, его подлинность подтвердил источник на коллекторском рынке, а также представитель НАПКА.

Поводом для письма стали неоднократные критические и резкие высказывания политика в адрес коллекторов.

В частности, НАПКА сообщает, что в октябре прошлого года Милонов в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвал коллекторов «нелюдями».

«Из бандитов их выгнали за чрезмерную жестокость. Я бы у них отнимал паспорта, лишал бы их пенсий и половой принадлежности. В паспорте бы тоже вычеркивал. Это клопы, это паразиты нашего общества», — говорил депутат.

В эфире программы он также называл коллекторов «сволочами», «негодяями» и «гаденышами». В письме НАПКА говорится, что ассоциация после заявлений Милонова обратилась в экспертную организацию, которая провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний депутата.

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«Установлено, что в высказываниях Милонова о группе лиц “коллекторы” сообщается негативная информация, имеются признаки унижения группы. Также установлено, что в высказывании содержатся признаки унижения достоинства, оскорбления коллекторов как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы», — сообщает НАПКА.

РБК направил запрос в СКР.

Милонов расценил обращение коллекторов в СК как попытку давления на него с тем, чтобы помешать публично высказывать свою позицию. «Я, безусловно, расцениваю это как форму запугивания и как попытку надавить на меня и не допустить публичного высказывания моей позиции. Я считаю, что институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть, — заявил РБК Милонов. — Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом. А вообще точка зрения коллекторов мне неинтересна, мне интересна точка зрения моих избирателей».

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В апреле 2021 года НАПКА направила заявление в адрес главы СК с просьбой провести проверку слов Милонова на наличие признаков возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 УК) и привлечь его к ответственности. Заявление передали в столичное управление СК, а в мае ассоциация получила ответ, что доводы коллекторов лежат за пределами компетенции ведомства, и обращение перенаправили в полицию.

2 июня в эфире радиостанции «Говорит Москва» Милонов снова выступил с резкой критикой в адрес коллекторов. Он призывал запретить им занимать какие-либо должности, лишить пенсии, гражданства и приговаривать к десяти годам исправительных работ.

Кроме того, депутат допускал в адрес коллекторов такие высказывания, как «коллектор — сволочь официальная», «коллектор — это подонок», «социально опасное животное». Он также предложил «всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину».

В то же время Милонов в эфире признал, что возбуждает ненависть к коллекторам, но не считает это попадающим под ст. 282 УК, поскольку «это не социальная группа, коллекторы — это нелюди, это моя позиция».

В НАПКА попросили Бастрыкина проверить и эти заявления. В ассоциации сообщили, что до сих пор не получили ответа касаемо своего первого обращения в правоохранительные органы. Кроме того, коллекторы отметили, что рассмотрением заявлений об уголовных преступлениях в отношении депутатов Госдумы занимается председатель СК.

Милонов неоднократно становился участником различных скандалов. В 2017 году из-за него возникла потасовка на первомайском шествии в Санкт-Петербурге. Тогда депутат вошел в колонну представителей «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества и «попытался донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь». Комиссия по этике Госдумы после этого инцидента указала Милонову, что его действия были недопустимым и оскорбительными.

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