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11:07 (мск), источник: Life.ru

Формула джекпота: Как математику удалось взломать лотерею и выиграть 14 раз, не нарушая при этом закон

Из-за этого трюка пришлось менять правила лотереи в нескольких странах.

Источник: YouTube / paulwherbert

Математик Стефан Мандель, работая простым экономистом в коммунистической Румынии 60-х, понимал, что одной зарплатой сыт не будешь. Ему хотелось богатства, и тогда мужчина начал разрабатывать уникальную формулу, которая помогла бы выигрывать главные призы в лотерею. После долгих лет вычислений он нашёл идеальный способ угадать пять из шести выигрышных номеров, пишет Lottery Critic.

Свою формулу Стефан вместе с четырьмя друзьями протестировал на государственной румынской лотерее и сразу выиграл джекпот, равнявшийся его 18 годовым зарплатам. Эти деньги математик потратил на переезд сначала в Израиль, а затем в Австралию. Там он получил гражданство, а вместе с ним и право участвовать в государственных лотереях. Бывший экономист начал строить свой лотерейный бизнес, который и был частью выигрышной формулы. Вот как она выглядит.

  1. Рассчитать общее количество выигрышных комбинаций (в лотерее, где нужно угадать шесть цифр из 40, будет 3 838 380 доступных комбинаций).
  2. Найти лотерею, в которой сумма джекпота будет хотя бы втрое больше количества комбинаций.
  3. Найти достаточно денег, чтобы купить максимальное количество билетов.
  4. Заполнить все билеты.
  5. Выиграть деньги и поделиться с инвесторами.

Стефан обзавёлся целой армией сторонников, которые скупали лотерейные билеты круглосуточно по всей Австралии и отправляли ему квитанции. Таким образом, математику удалось выиграть джекпот 12 раз, а лотерейным компаниям пришлось изменить правила игры. После этого Стефан переехал в США и поселился в Вирджинии — штате с самыми простыми правилами лотереи и дешёвыми билетами.

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Благодаря помощникам он просто скупил все лотерейные билеты в штате (больше семи миллионов) и выиграл свой последний, 14-й, джекпот в размере 27 миллионов долларов, а также десятки денежных призов за вторые и третьи места.

Вирджиния стала последним местом, где Стефан смог провернуть свой трюк. Он пытался повторить его ещё раз в 2004 году в Израиле, но был обвинён в мошенничестве и посажен в тюрьму. Отсидев срок, математик переехал в небольшой пляжный домик на острове Вануату в южной части Тихого океана, где живёт до сих пор. Точная сумма, которую получил Стефан благодаря своей формуле за все годы, неизвестна. Но учитывая, что только выигрыш в Вирджинии принёс больше 30 миллионов долларов, можно полагать, что некогда бедный румынский математик сейчас живёт крайне неплохо.

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