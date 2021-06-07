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09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине выявили наименьшее за год число зараженных коронавирусом

На Украине за минувшие сутки выявили наименьшее за год число людей, зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает портал «Гордон» со ссылкой на министерство здравоохранения.

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Зафиксировано 535 новых случаев COVID-19. Последний раз этот показатель был меньше 9 июня 2020 года — тогда были выявлены 525 инфицированных.

За сутки на Украине также попал в больницу 601 пациент с коронавирусом, скончались 33, выздоровели 1743. Больше всего новых зараженных обнаружили в Киеве и Николаевской области.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Умерли 51 тысяча пациентов, вылечились свыше 2 миллионов человек.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал нехватку препаратов от коронавируса причиной низких темпов вакцинации, но пообещал исправить ситуацию к началу июня.

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