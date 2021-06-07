11:40 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 9 429 заразившихся коронавирусом за сутки
Число летальных исходов
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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 429, до 5 135 866, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 756. Всего уже выздоровели 4 743 202 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,42%, следует из данных штаба.
Ситуация с коронавирусом в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 266. Всего с начала пандемии было выявлено 1 201 273 инфицированных.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,27%. Днем ранее было выявлено 2 936 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей