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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят с высоты завораживающие гроты Майцзишань (видео)

Один из крупнейших буддийских пещерных монастырей Китая.

Китай богат не только на природные, но и на рукотворные достопримечательности, а когда они объединены, то представляют еще больший интерес для туристов.

К одной из таких удивительных достопримечательностей относятся знаменитые гроты Майцзишань, которые находятся в районе города Тяньшуй провинции Ганьсу и являются одними из первых четырех каменных пещер Китая.

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Начало монашеской жизни и строительство первых пещер на горе Майцзи относят к периоду династии Поздняя Цинь (с 384 до 417 годов).

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Всего на горе расположены 194 пещеры, более 7200 глиняных и каменных скульптур и свыше 1300 квадратных метров фресок, которые были созданы с IV по XIX века. В гротах Майцзишань хранятся старинные образцы керамики, изделия из бронзы, железа и полудрагоценных камней, а также книги, исторические документы и картины.

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В 2014 году гроты Майцзишань были внесены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Екатерина Гура

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