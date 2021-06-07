Бузова заработает сотни тысяч рублей, сыграв в спектакле о Сталине

О новой работе телеведущая и певица рассказала в своём Instagram-аккаунте, сообщало РИА «Новости». Бузова объявила, что «стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране». По её словам, она будет «играть и петь».
На сайте МХАТа им. Горького отмечается, что театр решил взяться за «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя». По сюжету юный Иосиф Сталин отправляется в Батуми для выполнения партийного задания. История «перерастает в настоящий приключенческий экшн» и детектив, утверждают в театре. Для того чтобы рассказать историю Сталина, специалисты обращались к архивным документам.
Режиссёром-постановщиком «Чудесного грузина» выступает Рената Сотириади, которая окончила курс Юрия Любимова в Театральном институте им. Бориса Щукина. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что по сюжету Сталин отправляется в Батуми для возобновления марксистского движения, «которое уже потихонечку создавалось».
Художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Боярков заявил «Комсомольской правде», что Бузова сыграет роль Беллы Шанталь, певицы «кабаре и корпоративов». По ходу развития сюжета её персонаж станет шпионкой, которая помогает Сталину и в конечном счёте «спасает» его.
«Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живёт во время инстаграма, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живём в уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя», — подчеркнул Боярков.
Согласно данным портала госзакупок, МХАТ им. Горького заключил с Бузовой договор на участие в репетициях и исполнение роли Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Телеведущая должна посетить не менее шести репетиций по шесть часов каждая, за что ей выплатят 212 766 рублей. Помимо того, Бузова должна сыграть в двух спектаклях. Гонорар за премьеры составит 234 044 рубля — по 117 022 рубля за каждый выход. В результате участие Бузовой в «Чудесном грузине» обойдётся театру в 446 810 рублей.