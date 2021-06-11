11 июня, источник: Новости Mail.ru
Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
От вулканов Камчатки и Ленских столбов в Якутии до розового озера в Крыму и Чарских песков в Забайкалье
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Благодаря своему расположению Россия может похвастаться совершенно разными и уникальными природными достопримечательностями. На территории страны можно найти подводные пещеры, цветные озера, вулканы, гейзеры и пустыни, окруженные ледниками. Специально ко Дню России мы собрали самые интересные и необычные места страны, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
Озеро Байкал (Иркутская область, Бурятия)
Самая известная природная достопримечательность России — озеро Байкал. Оно является самым глубоким озером в мире и привлекает множество туристов со всех уголков планеты. Посетить Байкал можно в любое время года: летом здесь проходят пешие и лодочные экскурсии, можно нырять с аквалангом, а зимой можно покататься по озеру на коньках и собачьих упряжках.
Площадь озера составляет почти 32 тысячи квадратных километров, а самая глубокая точка — 1642 метра.
Вулканы и гейзеры (Камчатка)
Пожалуй, сложно выделить что-то одно из природных достопримечательностей Камчатки. Вся природа здесь уникальна и заслуживает внимания, но больше всего Камчатка известна, конечно же, своими вулканами и Долиной гейзеров, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как единый объект — «Вулканы Камчатки».
Действующих вулканов здесь целых 30. Здесь же расположен и самый высокий вулкан Азии — Ключевская сопка (4750 метров). А в Долине гейзеров, на площади в 4 квадратных километра, сосредоточено 90 гейзеров и более сотни горячих источников.
Эльбрус (Кабардино-Балкария)
Рассказывая о природных красотах России нельзя не упомянуть о самой высокой горе не только в России, но и во всей Европе — Эльбрусе. Это одна из самых популярных вершин у российских и зарубежных альпинистов, и обе ее вершины относятся к пятитысячникам (высота Западного пика Эльбруса — 5642 метра над уровнем моря, а Восточного — 5621 метр).
Кунгурская пещера (Пермский край)
На территории России есть множество удивительных и живописных пещер. Одной из самых популярных является Кунгурская пещера. Она занимает седьмое место в мире по своей протяженности (5,7 километров), а внутри нее расположено множество подземных озер и несколько десятков гротов. Особенно живописно пещера выглядит благодаря сталактитам, сталагмитам и вертикальным тоннелям, уходящим вверх до самой поверхности.
Розовое озеро Сасык-Сиваш (Крым)
Лишь несколько озер в мире могут похвастаться розовым цветом воды, и одно из них расположено в России, а именно — между городами Евпатория и Саки в Крыму. Это уникальное соленое озеро меняет свой цвет в зависимости от активности водорослей Дуналиеллы солоноводной. С наступлением тепла микроорганизмы выделяют бета-каротин, который содержит красноватый пигмент. В мае озеро приобретает розовый оттенок, а с июня по август концентрация пигмента увеличивается, и вода становится бордовой, сиреневой и даже фиолетовой.
Ленские столбы (Якутия)
Природный парк «Ленский столбы» уже давно стал одним из самых популярных туристических направлений в России. Причудливые отдельно стоящие скалы высотой около 100 метров протянулись на 40 километров вдоль берегов рек Лена и Синяя на территории Якутии. По мнению ученых, возраст Ленских столбов составляет примерно 400 тысяч лет.
Чарские пески (Забайкалье)
Чарские пески часто называют «российским Каракумом». Это песчаная пустыня в Чарской котловине в Забайкалье, окруженная суровыми ледниками Кодара. Вместо верблюдов здесь по пескам ходят олени, а вместо пальм в редких оазисах — лиственницы и кедры.
Ординская пещера (Пермский край)
Еще одна живописная пещера расположена в Пермском крае в районе реки Кунгур. Ординской пещере уже более двухсот миллионов лет, а самое интересное — она заполнена водой. Профессионалами и любителями приключений сейчас изучено около пяти километров подводных лабиринтов и гротов, и примерно столько же еще предстоит изучить.
Озеро Эльтон (Волгоградская область)
Удивительное «зеркальное» озеро, несомненно, является одним из самых красивых мест в России. Соленое озеро расположено на территории Эльтонского сельского поселения в Палласовском районе Волгоградской области. Озеро очень мелкое — средняя глубина составляет всего 5 сантиметров. Эльтон часто называют «зеркальным» (из-за низкого уровня воды) или «драгоценным» из-за водорослей, которые переливается всеми цветами драгоценных камней: от золотого до розового.
Столбы выветривания (Республика Коми)
Столбы выветривания в Коми известны благодаря своей необычной форме — они похожи на рукотворных идолов. Находятся они на плато Маньпупунер (в переводе с манси — «малая гора идолов»). Эти исполины образовались благодаря выветриванию горной породы. По подсчетам ученым, этот процесс длился в течение 200 миллионов лет.
Екатерина Гура