«Величайшее приключение»: Безос решил полететь в космос

«С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — указано в записи Безоса.
Blue Origin подтвердила, что в июле Безос и его брат Марк полетят в космос вместе с победителем аукциона на первый пилотируемый полет космического корабля New Shepard. Как пишет Blue Origin, в аукционе приняли участие уже больше 6000 человек из 143 стран, наибольшая предложенная сумма составила $2,8 млн. Аукцион стартовал 5 мая и завершится 12 июня.
Источники Reuters говорили в 2018 году, что цена полета на New Shepard составит от $200 000 до $300 000. В начале 2021 года Blue Origin провела успешные испытательные полеты New Shepard, и CNBC отмечал, что это стало «одним из последних шагов» перед отправкой первого корабля с экипажем.
New Shepard разработан для суборбитальных полетов космических туристов на высоту более 100 км.
Для сравнения: МКС вращается на высоте в среднем примерно в 420 км над поверхностью Земли.
Корабль Blue Origin несколько минут проводит в невесомости, затем возвращается на землю. Безос финансирует Blue Origin из своих денег, частично продавая принадлежащие ему акции Amazon. Blue Origin конкурирует со SpaceX Илона Маска.
Джефф Безос возглавил ежегодный список самых богатых людей мира по версии Forbes, который был опубликован в апреле. Состояние гендиректора Amazon при составлении рейтинга было оценено в $177 млрд. Однако в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, Безос затем уступил первенство владельцу Louis Vuitton и богатейшему человеку Европы Бернару Арно. Сейчас состояние Арно оценивается в $191,3 млрд, а капитал Безоса — в $186,2 млрд, следует из данных Forbes Real-Time.