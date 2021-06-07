14:29 (мск), источник: РБК
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
Кинокритик Андрей Плахов сообщил, что режиссер умер от заражения COVID-19 в Коммунарке. В его фильмах снимались Андрей Мягков, Любовь Полищук, Елена Яковлева.
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В Москве после заболевания COVID-19 скончался режиссер, народный артист России Валерий Лонской, сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook и подтвердил эту информацию РБК. Лонскому было 80 лет.
«Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия Надежда, она борется за жизнь в реанимации», — написал Плахов, уточнив, что режиссер умер от заражения коронавирусом.
РБК обратился за комментарием в
Лонской родился в Хабаровске в 1941 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на киностудии имени М. Горького, а также снимал сюжеты для «Ералаша».
Лонской снял более десяти фильмов, в том числе «Белый ворон», где сыграла Любовь Полищук, «Летаргия», где главную роль исполнил Андрей Мягков, «Свой крест» с Еленой Яковлевой, «Барханов и его телохранитель».
Лонской — автор более 20 книг, в том числе романы, повести, рассказы, стихи и поэмы, был членом Союза писателей Москвы.
С 1993 по 1999 год — председатель Союза кинематографистов Москвы. В 2010-х годах Лонской критиковал систему руководства Союза кинематографистов России, который с 1998 года возглавляет Никита Михалков. Лонской заявлял, что секретариат организации не хочет обновляться и привлекать молодежь: «Давайте изберем Михалкова, и изберем навечно, и не надо будет тратить деньги, нас собирать, играть в демократию».
В итоге Лонской вышел из союза и вступил в основанный в 2010 году Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России (Киносоюз).