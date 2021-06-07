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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Контейнеровоз, застрявший весной в Суэцком канале, стал героем детской книжки

В ней детям рассказывают о грузоперевозках и спасательной операции Ever Given.

Райан Питерсен, директор компании Flexport, занимающейся грузоперевозками, написал детскую книжку под названием «Большой корабль и маленький экскаватор: случай в Суэцком канале».

В основу книги лег инцидент, случившийся весной 2021 года в Суэцком канале, когда контейнеровоз Ever Given застрял на канале и перегородил дорогу всем судам более чем на неделю.

В книге веселым и доступным языком рассказывается о глобальной логистике контейнерных перевозок, а также описывается эпизод «спасения большого корабля» маленьким экскаватором, что, в свое время, было большой темой для шуток и мемов в соцсетях.

«Дети узнают о силе правильных поступков, даже когда что-то кажется невозможным и когда полмира смеется над вами», — написал Питерсон в описании книжки.

Книгу о корабле и маленьком экскаваторе можно купить в интернете за 25 долларов, а все средства от ее продажи пойдут на борьбу с коронавирусом в Индии.

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Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта. Он на 6 дней перегородил путь и полностью остановил судоходство. Из-за инцидента образовалась гигантская пробка из 422 судов. Последние из них прошли канал только 3 апреля.

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Екатерина Гура

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