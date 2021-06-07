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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял впечатляющие кадры крушения башен ТЭЦ в Британии (видео)

Их снос был запланированным и контролируемым

В британском графстве Стаффордшир снесли четыре ветхих градирни бывшей угольной электростанции Rugeley, работавшей в регионе с 1970 по 2016 годы.

Снос был запланированным и контролируемым, а проводившая его компания Engie даже организовала прямую трансляцию процесса, чтобы все желающие смогли увидеть эффектный взрыв, не создавая толпу.

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Сообщается, что башни высотой 114,3 метра рухнули всего за пять секунд. В Сети уже появились впечатляющие видео, снятые дроном, а также любительские кадры.

Теперь на месте бывшей электростанции будет построена многофункциональная зона для предприятий, а также несколько малоэтажных домов, школа и парк.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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