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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса

Доказательства искусственного происхождения коронавируса существуют. Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэйя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера для The Wall Street Journal. Так, по словам ученых, возбудитель COVID-19 имеет генетический след, который никогда не наблюдался у естественного коронавируса.

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Теория о том, что пандемия коронавируса началась с утечки из Уханьского института вирусологии, снова привлекает внимание международного сообщества. Президент США Джо Байден попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по расследованию данного предположения.

Ученые из США заявляют, что самая веская причина в пользу гипотезы лабораторной утечки твердо обоснована наукой.

В частности, они предложили рассмотреть генетический след SARS-CoV-2, который не наблюдается у естественного коронавируса.
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В исследованиях, связанных с получением новых функций, микробиолог может значительно увеличить летальность коронавируса, встроив особую последовательность в его геном в наиболее подходящем месте, говорится в статье. При этом следов манипуляций не остается, несмотря на то, что они меняют структуру вируса, позволяя ему легче вводить генетический материал в клетку-жертву. С 1992 года было проведено как минимум 11 отдельных экспериментов с добавлением специальной последовательности в одно и то же место: конечным результатом всегда были сверхактивные вирусы.

Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемую для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.

У естественных коронавирусов SARS или MERS такой последовательности нет, утверждают авторы статьи.

В качестве еще одного доказательства ученые приводят резкое различие в генетическом разнообразии SARS-CoV-2 по сравнению с вирусами, вызывающими SARS и MERS. «Было подтверждено, что оба они имеют естественное происхождение; вирусы быстро эволюционировали по мере распространения среди людей, пока не стали преобладать наиболее заразные формы. COVID-19 так не сработал. Он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной форме. Никаких серьезных мутаций он не претерпевал в течение нескольких месяцев, пока первое такое изменение не обнаружили в Англии», — пишут Куэй и Мюллер.

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Они утверждают, что такая ранняя оптимизация беспрецедентна и предполагает длительный период адаптации, предшествовавший ее публичному распространению. По словам ученых, науке известен только один способ, благодаря которому может быть достигнут такой результат: моделирование естественной эволюции и выращивание вируса на человеческих клетках до достижения его максимальной эффективности.

«Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — это убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории», — заключили эксперты.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

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