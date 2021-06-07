23:40 (мск), источник: Газета.Ру
Кого и откуда российская полиция сможет забирать в вытрезвители
МВД утвердило порядок отправки в вытрезвители.
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Полиция будет забирать пьяных в вытрезвители из общественных мест, транспорта или места проживания. Критерием отправки в вытрезвители будет неспособность человека самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме того, решающим фактором будет его способность нанести вред
Полиция сможет доставлять в вытрезвители людей, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, указано в утвержденном приложении к приказу МВД России.
Правоохранители будут забирать пьяных людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, аэропортов, железнодорожных станций, привокзальных площадей, скверов, парков, из поездов и других общественных мест.
Решение принимается полицией, если есть основания прогнозировать, что пьяный может нанести вреди
Доставлять людей в вытрезвители должен только наряд полиции в составе не менее двух человек на служебной машине с соблюдением
Ранее Минздрав уточнял, что в вытрезвители будут помещать только тех, кто находится в беспомощном состоянии, речи о принудительном определении
«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — указывали в министерстве.
Закон о восстановлении системы вытрезвителей президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Решения о создании вытрезвителей будут приниматься на региональном уровне в индивидуальном порядке с учетом потребностей каждого из субъектов, указывали в Минздраве.
«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — поясняли в ведомстве.
«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — детализировал правозащитник.
Руководитель Крымского
Менчик отмечал, что потенциальные клиенты вытрезвителей не нуждаются в медицинской помощи, но создают большую нагрузку на скорую помощь и медучреждения. Эксперт рассказывал, что в некоторых регионах страны вытрезвители уже есть, и эта система себя оправдала.
«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого “страдальца” ухудшится и потребуется госпитализация», — пояснял нарколог.
Первые медицинские вытрезвители с амбулаториями в нашей стране появились в 1902—1903 годах в Киеве, Саратове и Ярославле. К началу Первой мировой войны «убежища для алкоголиков» существовали во многих губернских городах Российской империи. Помимо медицинских вытрезвителей, при полицейских участках повсеместно существовали общие камеры для вытрезвления.
Практика принудительного вытрезвления развилась в 30-е годы. Первый советский вытрезвитель (с сочетанием медицинских и полицейских функций) открылся в ноябре 1931 года в Ленинграде. Приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии вытрезвители были выведены из ведения Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД, с тех пор они были встроены в структуру органов внутренних дел.
В России с середины 90-х годов вытрезвители начали закрываться, и к октябрю 2011 года все они прекратили работу.